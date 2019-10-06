Maltepe Belediyesi’ne kamyonlu protesto

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MaltepeBelediyesi'nde hafriyat kamyonlu eylem devam ediyor. İddiaya göre, Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü temizlik firmasına alacaklarını ödemedi. Ardından da temizlik ihalesi başka bir firmaya verildi. Alacaklarını tahsil edemeyen firma bunun üzerine 1 Ekim'de Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışını hafriyat kamyonlarıyla kapattı. Temizlik araçları alandan çıkamazken, protestonun alacaklar ödenene kadar devam edeceği öğrenildi. Maltepe Belediyesi'nden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce de borçlarıyla gündeme gelen Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç ise düzenlediği 'Uluslarası Diyalog Konferansı'nda topladığı belediye başkanları ile 'İyi belediyecilik nasıl olur' konusunu konuştu.