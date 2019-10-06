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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından "" açıklaması

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve adının Nadir Kızılbulut olduğu belirtilen şahsın gözaltına alındığını, olayla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verileceğini bildirdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 15:31
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından tokat açıklaması

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada çıkan 'bir erkek şahsın Ürdünlü çocuğa tokat attığı' yönünde haberler ile ilgili olarak 2 Türk çocuğu ve 2 Ürdünlü çocuğun bir sebepten ötürü aralarında kavga etmeleri üzerine, Türk çocuklardan birinin dişi kırıldığı, diğerinin ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek tarzda yaralandığı belirtildi.

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Açıklamada, "Daha sonra olay yerine gelen ve Türk çocuklardan birinin babası olan N.K. sosyal medyada da görüldüğü üzere Ürdünlü çocuklardan birine vurarak onu yere düşürmüş, yerde de ayağıyla iteleyerek yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca Ürdünlü çocuğun annesini de omzundan 2 kez iteklemiştir. Ürdünlü çocuğa şiddetli bir şekilde vurarak yere düşmesine sebebiyet veren N.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından "tokat" açıklaması
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