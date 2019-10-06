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Hatay'daSuriye sınır hattındaki kontrol noktasında traktör çarpması sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz'ün cenazesi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınır hattındaki kontrol noktasında dün traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan Piyade Er Erhan Gürbüz, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak baba evine getirilen 20 yaşındaki şehit Erhan Gürbüz'ün naaşı, helallik alınarak Kalem Kırdı Camisi'ne götürüldü.Cenaze törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında şehidin annesi Raife, babası Şahabettin ve 6 kardeşi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kürtçe ağıt yakan Raife Gürbüz, "Kurban olayım. Sen neredesin oğlum. Seni böyle mi görecektim" diyerek ağladı. Fenalaşan şehidin anne ve babasına sağlık görevlileri müdahale etti. Kardeşinin fotoğrafını öpen şehidin ağabeyi Ömer Gürbüz ise "O bu vatanın şehidi, çok şükür. Elbise (bayrak) ne kadar da yakışmış." diyerek duygularını dile getirdi. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, şehit yakınlarının koluna girerek, şehitliğe kadar yürüdü. Gürbüz'ün naaşı, binlerce vatandaşın tekbirleri eşliğinde Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Erhan Gürbüz'ün ailesine taziye telgrafı gönderdi.