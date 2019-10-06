Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Riskli binalar bir bir yıkılıyor

Riskli binalar bir bir yıkılıyor

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019
Riskli binalar bir bir yıkılıyor
Geçtiğimiz hafta Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem, şehirdeki yapıların sağlamlığı konusunu tekrar gündeme getirdi. 6306 sayılı kanun kapsamında riskli bina tespiti yönündeki başvuruların sayısı daha da artarak devam etti. 2012 yılından beri Sultangazi'de 2070 riskli binanın tespiti yönünde başvuru yapıldı. Bu başvuruların ardından riskli binalar, Sultangazi Belediyesi'nce yıkıldı. Yerlerine de deprem yönetmeliğine uygun binalar yapıldı. Yetkililer, şehirde yıkılmayı bekleyen çok sayıda binanın olduğunu belirtti. O riskli binalardan birisi de dün Beyoğlu'nda çöktü. Tomtom Mahallesi Kumbaracı Yokuşu'ndaki 4 katlı metruk binanın dış duvarlarının büyük bir gürültüyle göçtü. Binanın boş olması büyük facianın yaşanmasına engel oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Riskli binalar bir bir yıkılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN