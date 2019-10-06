Riskli binalar bir bir yıkılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimizhafta Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem, şehirdeki yapıların sağlamlığı konusunu tekrar gündeme getirdi. 6306 sayılı kanun kapsamında riskli bina tespiti yönündeki başvuruların sayısı daha da artarak devam etti. 2012 yılından beri Sultangazi'de 2070 riskli binanın tespiti yönünde başvuru yapıldı. Bu başvuruların ardından riskli binalar, Sultangazi Belediyesi'nce yıkıldı. Yerlerine de deprem yönetmeliğine uygun binalar yapıldı. Yetkililer, şehirde yıkılmayı bekleyen çok sayıda binanın olduğunu belirtti. O riskli binalardan birisi de dün Beyoğlu'nda çöktü. Tomtom Mahallesi Kumbaracı Yokuşu'ndaki 4 katlı metruk binanın dış duvarlarının büyük bir gürültüyle göçtü. Binanın boş olması büyük facianın yaşanmasına engel oldu.