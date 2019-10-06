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Marmara depremi ile ilgili korkutan açıklaması! ‘Her an olabilir…’

İstanbul’da üst üste yaşanan depremlerin ardından Ege ve Akdeniz bölgesinde de yaşanmıştı. Konuyla ilgili deprem tahminleri de art arda gelmeye devam ediyor. Son olarak Prof. Dr. Okan Tüysüz İstanbul ve Bingöl’de her an deprem olacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Öte yandan bir diğer deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den de uyarısı geldi. Görür, “26 Eylül’de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem büyük depremi öne çekti” dedi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 6.10.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 11:52
Marmara depremi ile ilgili korkutan son dakika açıklaması! ‘Her an deprem olabilir…’

İstanbul Silivri'de art arda yaşanan depremlerin ardından Ege bölgesinde de 5 büyüklüğünde meydana gelmişti. Son dönemde ülke genelinde depremlerin sıklığının artması pek çok vatandaşın konuyla ilgili araştırmalar yapmasına neden oluyor. Öte yandan büyük Marmara depremi ile ilgili uzmanlardan uyarıları geliyor. Konuyla Prof. Dr. Okan Tüysüz her an deprem olabilir açıklamasında bulunurken, Naci Görür ise İstanbul'da yaşanan depremin büyük İstanbul depremini öne çekebileceğini vurguladı. İşte büyük İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklamaları…

MARMARA DEPREMİ İLE İLGİLİ KORKUTAN AÇIKLAMA! HER AN DEPREM OLABİLİR…

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Marmara depremi ile ilgili korkutan son dakika açıklaması! ‘Her an deprem olabilir…’
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