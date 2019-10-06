Marmara depremi ile ilgili korkutan son dakika açıklaması! ‘Her an deprem olabilir…’

İstanbul Silivri'de art arda yaşanan depremlerin ardından Ege bölgesinde de 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Son dönemde ülke genelinde depremlerin sıklığının artması pek çok vatandaşın konuyla ilgili araştırmalar yapmasına neden oluyor. Öte yandan büyük Marmara depremi ile ilgili uzmanlardan son dakika uyarıları geliyor. Konuyla Prof. Dr. Okan Tüysüz her an deprem olabilir açıklamasında bulunurken, Naci Görür ise İstanbul'da yaşanan depremin büyük İstanbul depremini öne çekebileceğini vurguladı. İşte büyük İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklamaları…

MARMARA DEPREMİ İLE İLGİLİ KORKUTAN AÇIKLAMA! HER AN DEPREM OLABİLİR…