SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında canlı yayında tarihi anlar! Arda Ayten 1 milyonluk soruyu doğru bildi! İşte o soru ve cevabı...

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanan Arda Ayten, On kıtadan oluşan İstiklal marşında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? sorusunu doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi oldu. Türk televizyonlarının en uzun soluklu bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda ve 1 Milyonluk soru ile merhaba dedi. Reyting rekorları kıran yarışmada bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yarışmacı Arda Ayten 1 Milyonluk soruyu açtırdı ve uzun düşünme süresinin ardından C şıkkı Toprak diyerek soruyu doğru yanıtladı. Böylelikle genç yarışmacı Arda Ayten 1 milyonluk büyük ödülün sahibi olarak yarışma tarihine geçti. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

İşte detaylar...