Suriyeli küçük çocuğa acımasız dayak! Annesine de hakaretler savurdu!

Dün gece Mersin, Mezitli'deki bir sitede yaşanan olay sosyal medyada gündem yarattı. Ürdün vatandaşı Suriyeli bir ailenin çocukları ile sitedeki çocuklar arasındaki tartışmaya aileler de müdahil oldu. İki taraftan annelerin arasındaki tartışma devam ederken 8 yaşındaki çocuk, aynı sitede yaşayan Nadir Kızılbulut adlı saldırgan tarafından sert bir şekilde darp edildi.

DARP EDEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan adam daha sonra darp ettiği çocuğun annesine de hakaretler savurup saldırdı. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri bölgeye geldi. Hürriyet'in haberine göre çocuğun darp edilmesiyle ilgili olarak savcılık N.K hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan N.K'nın işlemleri devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

8 yaşındaki çocuğun tokatlanmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlayan bir çok kullanıcı olaya tepki gösterdi.