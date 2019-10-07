8 aylık takip bitti, bu sabah düğmeye basıldı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü personelinin gümrükle ilişkili şirket görevlilerinden rüşvet aldığı iddiası ile ilgili 8 aydır gizli bir soruşturma yürütülüyordu.

Soruşturma çerçevesinde şüphelilere yönelik iletişim ve ortam dinlemeleri, görüntü kayıtları, fiziki takipler gerçekleştirildi. Ayrıca banka hesap hareketleri de incelendi.

Aralarında Diyarbakır'da görevli bulunan Tekirdağ Eski Gümrük İl Müdürü ve yardımcısının da bulunduğu 19 şüpheli şahsa yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bu sabah İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir illerinde eşzamanlı olarak operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında şu an itibariyle 17 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.