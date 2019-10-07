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uyruklu 38 düzensiz yakalandı

’in Edremit ilçesinde jandarma 38 düzensiz yakaladı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 10:40
Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, E-87 kara yolu üzerinde iki araçta kontrol yaptı. Yapılan kontrollerde, araç içerisinde 11 yetişkin erkek, 13 yetişkin kadın ve 14 çocuk toplam 38 Afganistan uyruklu şahıs ve araç şoförü F.A., öncü olduğu tespit edilen H.K., E.Ö. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı. F.A, H.K, E.Ö ve A.A. gözaltına alındı.

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Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı
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