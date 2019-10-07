Barış Pınarı Harekatı nedir? Operasyonda son durum nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış Pınarı' açıklaması!

Gündemde aranan başlıklar arasında yer alan Barış Pınarı Harekatı nedir? Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen askeri operasyona verilen isim olarak bilinen Barış Harekatı'nda olası bir harekâtta, çıkarma yapılacak ilk bölgelerin, Tel Abyad, Resulayn ve Ayn el Arap (Kobani) olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna olası harekata ilişkin, "Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır." Dedi. Peki Barış Pınarı Harekatı nedir? Fıratın doğusuna operasyon başladı mı?

BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR?

On binlerce vatandaş Barış Pınarı Harekatı hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Bu bağlamda '' Barış Pınarı Harekatı nedir?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. İşte tüm ayrıntılar