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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan , Sırbistan ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 7.10.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 10:51
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ziyaretimde 1 fabrikanın temel atma törenini yapacağız ayrıca Türk firmaları tarafından yapılan 6 yerin açılışını da gerçekleştireceğiz. Restorasyonu TİKA tarafından üstlenilen eserlerin açılışını da yapacağız.

Akşamki görüşmemizden sonra bölgede sayın başkanın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütecekler. Sayın başkan Trump bu konuyla ilgili talimatını vermiş ve çekilmeyi emretmişti. Gecikmeye rağmen gerek ABD'li heyet gerekse bizim heyetimiz bu görüşmeleri gerçekleştirdi. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini kabullenmemiz asla mümkün değil.

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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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