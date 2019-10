Eski Türkiye heveslileri her defasında milletten cevabını alıyor

T

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da yapışan AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasında önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Toplantımızın genel istişare ve değerlendirme bölümünde talep edenler görüşlerini dile getirdi.Milletvekillerinden ve teşkilattan toplantının açık ve kapalı bölümlerinde konuşulan hususlardaki tüm mesajları her platformda anlatmalarını bekliyorum.Sürekli sizlerle bir arada olamadım ama ben de kendi çalışma odamda 31 arkadaşımla birebir görüşmeler yaptım.Onların şehirleriyle ilgili bazı sorunlarını orada cevaplama imkanı buldum. Notlarımı özellikle özel kalemimle birlikte kaydetmek suretiyle inşallah onlara yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.Tecrübeyle sabit ki biz milletimize sürekli olarak hakikatleri anlatmaz, doğruları göstermez, hizmetlerimizi kayıtlara geçirmezsek, yalan ve iftira dalgaları her tarafı işgal ediyor.Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden ne hayır ne bereket çıkar.Yapmamız gereken şey; işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim yapacağımız çok şey var. Bunun için de fitneyle fesatla uğraşmaktansa hayra tevessül ederek işlerimizi yapalım. Ülkemizde bizden beklenenlerin de cevabını vermiş olalım.Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur. Şüphesiz ki yalanın müşterisi var ama doğrunun da müşterisi var. AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır.Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil milletimiz adınadır.AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. AK parti zayıflarsa Türkiye savunması da zayıflar.Kaderi ülkesiyle bu derece bütünleşmiş bir başka siyasi kadro var mıydı, bilmiyorum.AK Parti'nin sıradan bir parti değil.Türkiye'de çok partili hayat döneminde bizim kadar kesintisiz ve uzun süre iktidarda kalan başka bir parti yoktur. Yıllar geçtikçe mücadele azmimiz daha da arttı.Partimiz daha da büyüdü, daha da güçlendi.Türkiye gelecek çeyrek asrın, yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyor.6 yıldır ülkemize yönelen gizli, açık saldırılar milletimizi belki yıkamadı ama yordu.Üstesinden geldiğimiz her sorun, göğüsleyip boşa çıkardığımız her saldırı ülkemizi daha da güçlü hale getirmiştir.Eski Türkiye'yi diledikleri gibi yönlendirmeyi, diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler, hala aynı heveslere kapılmıyor değiller. Hamdolsun her defasında milletimizden cevaplarını alıyor, kös kös geri dönüp gidiyorlar.Bu sürecin hem ülkemize hem bizlere ciddi bir maliyeti olmuştur.Yaşadığımız sıkıntıları, acıları, ödediğimiz bedelleri unutmadık. Ama bu moralimizi bozmak yerine azmimizi kamçıladı.Ne vesayetçilere ne darbecilere ne terör örgütlerine ne de iç, dış siyasi ve ekonomik tetikçilere eyvallah etmedik."Daha 'Bismillah' bile demeden kendisini dev aynasında gören, milleti aşağılamaya, milletin iradesini küçük görmeye, hiçe saymaya çalışanların günleri sayılı. Şimdi bir kez daha birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vaktidir. Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik dönemde mümkün oldu kadar yapıcı, kucaklayıcı, pozitif gündemli siyaset izlemeye çalışıyoruz. Her ne kadar birileri sürekli yalanları ile iftiraları ile hezeyanları ile bu iklimi zehirlemeye çalışsa da mecbur kalmadıkça kendilerini muhatap almadık, almıyoruz ve almayacağız.Bugüne kadar laf üstüne laf koymak yerine, eser üstüne biz eser koyduk. Bunların en övündükleri işleri dahi AK Parti'nin her birinin ardında çok büyük emek, alın teri, gayret ve mücadele olan başarı hikayelerinin sadakası olmayacak düzeydedir.Kin ve nefret kokan söylemlerle değil yaptıklarımızla, başardıklarımızla ve eserlerimizle bu kifayetsiz muhterislerin çaplarını gerçek yüzlerini milletimize gösterme yoluna gittik. Kerameti kendinden menkul bu zihniyet eninde sonunda duvara toslamaya mahkumdur. AK Parti milletimizin tek umudu olma vasfını koruyor, bundan hiçbir endişeniz olmasın.Biz milletimizin gönlündeki yerimizi nasıl güçlendiririz ona bakacağız. Gözlerini ve kalplerini bize yöneltmiş kardeşlerimize, dostlarımıza, mazlumlara ve mahsunlara nasıl yardımcı oluruz ona bakacağız. Ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı daha güvenli, daha huzurlu ve daha müreffeh hale nasıl getirebiliriz ona bakacağız. Zaferle değil seferle mükellefiz eyvallah ama inşallah zaferlerimizden de şüphe duymuyoruz.2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak 51.6 oy oranına, AK Parti olarak da yüzde 44.3 oy oranına ulaştık. Bu seçimlerin en çok tartışılan yerleri hiç şüphesiz Ankara ve İstanbul seçimleriydi. İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 31 Mart'ta biz yüzde 48.6 oy alırken, CHP yüzde 48.8 oy oranına ulaşmıştı. Tekrarlama seçimde ise biz 45'te kaldık, CHP yüzde 54.2 oy oranıyla seçimi kazanan parti oldu, bu tabii belediye başkanlığında. Burayı birbirinden ayıracağız. Başkanlıkta aldıkları oy bu. Büyükşehir Belediye Meclisi Seçiminde, AK Parti 45.6 ile açık ara birinci parti çıktı. CHP yüzde 38.5 oy oranına ulaşabildi. HDP yüzde 4, İYİ Parti yüzde 3.4 ve Saadet Partisi yüzde 2.1 oy oranı elde etti. Şu anda belediye meclisinde AK Parti'nin 176, MHP'nin 4, CHP 127 ve İYİ Parti'nin 4 üyesi bulunuyor. Bunların konuştuğu ne? Hep işlerine geleni konuşuyorlar. Meclisi neden konuşmuyorsun? Meclisteki tablo açık ara önde, bunu konuşmamız gerekiyor, yani belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da Ankara'da da açık ara yönetiyor.İstanbul'un 39 ilçesinin 24'ünde AK Parti, birinde MHP, 14'ünde ise CHP'nin seçimi kazandı. Bunları neden konuşmuyorsunuz? Arkadaşlar, bunu gündemde tutmamız gerekiyor, bunu gündeme getirmemiz gerekiyor ve milletimizin bunları görmesi gerekiyor. Fark devasa ortada.AK Parti'nin girdiği tüm milletvekili ve mahali idareler seçimlerindeki genel seviyesinin gerisine düşmedik. Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri alacağız. Fakat evvela telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz sonra da bunu milletimize anlatacağız. Rakamlar ve tablo aşikarken sürekli aksi yönde şikayetlerle ortada dolaşmanın iyi niyetle ilgisi yok. AK Parti her zaman geleceğe bakan bir partidir. Bugün de yapılması gereken geçmişten alınan dersler ışığında geleceğe doğru yürümek. Hesaplaşma gayesiyle bakmak bize de ülkemize de hiçbir şey kazandırmaz. Böyle bir tavır sadece enerjimizin ve zamanımızın boşa harcanmasına yol açar. Sizlerden ve tüm arkadaşlarımdan ricam artık bu tartış maları bir kenara bırakıp 7. Olağan Kongre sürecimizle partimizi daha da güçlendirmeye, 2023'e hazırlanmaya odaklanmamızdır. Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor.ürkiye'ye en büyük hizmetleri AK Parti getirdi. Bundan sonra yapılacakları da yine AK Parti yapacaktır. Milletimiz AK Parti'nin demokraside ve ekonomide gerçekleştireceği yeni hizmetlerin sabırsızlığı içindedir. İşte dün, baktım bir televizyonda çıkmış bir ukala bir şeyler söylüyor. Neymiş 'Güvenli bölgeyi Amerika kendisi planlamış, güvenli bölge olayının Erdoğan ile bir alakası yokmuş' ya bunlar geçmişi, şurada yani kısa 5-10 seneyi bile okumaktan aciz zavallılar. Bu ana muhalefetin atıkları böyle. Bunlara da televizyonlarda bu imkanları veriyorlar.Bir defa Sayın Obama döneminde bunları masalarda nasıl konuştuk, onlara güvenli bölgeyi nasıl teklif ettik, nerelerinin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım. Sayın Trump döneminde aynı şekil ve daha sonra Trump bizim dediğimiz noktaya geldi ve ardından da Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama gündeme getirmeye rağmen Sayın Trump'ın yanındakiler bu talimata hala uymuş değiller.Ne yazık ki PKK, PYD ve YPG gibi terör örgütleri burada cirit atıyorlar. Irak üzerinden buralara gelen 30 bin silah yüklü TIR kime geliyor? Bunun hesabını sormak bizim hakkımız. Zira 911 kilometre sınır boyu bize ait. Güvenli bölge olarak söylediğimiz ve harita da çizip gösterdiğimiz yerler, Sayın Trump'ın '20 mil' diyerek ifade ettiği o 30-32 kilometrelik derinlik. Bunlar bunu bilmeyecek kadar aciz ve zavallı. Kalpleri kararmış, dilleri çatallaşmış ve yüzleri kalınlaşmış olanları önce Allah'a sonra milletimize havale ediyoruz.2017 Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi halk oylamasında yüzde 51,5 oy oranıyla milletimizin takdirini kazandık. Şimdi birileri 'bunu değiştirelim' diyor. Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş. Neyi, kime soruyoruz? Biz millete sorduk. Arkada 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazacak. Sen egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu kabul etmiyorsun ki. Senin dünyanda senin kitabında egemenlik kayıtsız, şartsız malum çevrelere, dağdakilere aittir. Onlarla omuz omuza gezersin ondan sonra da aldığın oyla 'Bak seçim kazandık' dersin. Yok, bunu kimse yutmaz.Başkan Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlendi. Cumhuriyet Anıtı'na İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin sunumuyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.