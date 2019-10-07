FETÖ imamının eşi mahkemeyi kayda alırken yakalandı!

FETÖ soruşturması kapsamında örgütün 'Tanzanya imamı' olduğu ileri sürülen ve firari olan Atilla Ün'ün 2017 yılında saklanmak için İstanbul Ataşehir'de bir avize dükkânında işçi olarak çalıştığı ve aynı dükkânda yatıp kalktığı belirlenmişti. FETÖ'nün Tanzanya'daki iş adamı derneği ABİDAT'ı kuran ve örgütün kapatılan derneği 'Kimse Yok Mu'da uzun yıllar yöneticilik yapan 'Halit' kod adlı Ün, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda saklandığı dükkânda kıskıvrak yakalanmıştı.

TÜRKİYE'YE YASA DIŞI YOLLARLA GİRMİŞTİ

Uzun süredir söz konusu dükkânda saklanan Ün'ün vatandaşlarca Kimse Yok Mu Derneğine bağışlanan kurban, su kuyusu ve diğer yardım paralarını farklı alanlarda kullandığı ileri sürülmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya gezisi öncesi, bu ülkeden kaçtığı ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği öğrenilen Ün, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

DURUŞMA SIRASINDA SES KAYDI ALMIŞ

Geçtiğimiz günlerde Tanzanya imamı Atilla Ün İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Örgüt üyeliği' kapsamında tutuklu olarak yargılandı. Duruşmaya eşi Dilem Ün de Bursa'dan gelerek izleyici olarak katıldı. Duruşma sırasında mahkemenin mübaşiri Dilem Ün'ün telefonu ile gizlice ses kaydı yaptığını fark etti. Mübaşir tarafından Dilem Ün'ün telefonuna el konularak durum adliye güvenliğine bildirildi.

6 AY HAPSİ İSTENİYOR

Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan Dilem Ün, mahkemede ses kaydı yapmanın yasak olduğunu bilmediğini ileri sürerek kaydı Bursa'da çocuklarına dinleteceğini iddia etti. Soruşturma kapsamında yasak olan alanda ses kaydı yapan Ün hakkında dava açıldı. 'Ses ve Görüntülerin kayda alınması' suçu kapsamında 6 aya kadar hapsi istenen genç kadın ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.