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'ye tek taraflı hareket etmeme çağrısında bulundu

Bugüne kadar Irak ve 'de düşmanlarına verdiği destekle bilinen , 'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini geri çekme kararının ardından Türkiye'ye çağrıda bulundu. Fransa, Türkiye'nin 'a karşı olduğunu iddia ettikleri koalisyonun çıkarlarına ters düşen adımlar atmamasını istedi. Bölgede yakalanan kendi vatandaşı teröristleri geri almayan Fransa'nın çağrısı, terör örgütüne verdiği destek sebebiyle "anlamsız" bulundu.

REUTERS Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 18:09 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 18:27
Fransa Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme çağrısında bulundu

Fransa Dışişleri Bakanı açıklamasında "Suriye'nin kuzeyinde tutuklanan militanlar, yabancılar da dahil olmak üzere suçlarının işlendiği yerde mahkemeye çıkmalılar" dedi.

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DEAŞ MİLİTANI VATANDAŞLARINI BİLE İSTEMEMİŞLERDİ

Avrupa ülkeleri, ABD'nin yakalananDEAŞ militanlarını kendi ülkelerine geri alma çağrılarına şimdiye kadar karşı çıkmıştı.

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ABD'Yİ KIŞKIRTIYOR: SATTINIZ

ABD'nin erken saatlerde açıkladığı Suriye'nin kuzeyinden güçlerini çekeceği kararı Türkiye'nin kararlı tutumu sayesinde gerçekleşen bir durum olarak değerlendiriliyor. Fransız Bakanın kışkırtıcı açıklamasında, ABD'nin açıklamasının Washinton'ın müttefiğini savunmasız bıraktığını iddia ediyor.

Bu arada açıklamada yer alan DEAŞ detayı da dikkat çekiyor.

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Fransa Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme çağrısında bulundu
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