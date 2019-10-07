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'de / operasyonu: 14 gözaltı

merkez ile Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 16:50
Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

''İlimiz merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup tabanca, av tüfeği, farklı silahlara ait 277 fişek, çok sayıda örgütsel broşür ve yasaklanan kitaplardan ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

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Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı
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