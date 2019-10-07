PKK-HDP’nin belini kıracağız

PKK ve HDP'nin çocuklarını kaçırdığı ailelerin Diyarbakır'daki HDP il binası önündeki oturma eylemi 34. günü geride bıraktı. 28 Temmuz 2015'te kaçırılan polis memuru Sedat Yabalak'ın annesi Ünzile Yabalak, PKK ve HDP'nin belini kırarak çocuklarına kavuşacaklarını söyledi. Yabalak, "Oğlum Diyarbakır Lice'de kaçırıldı. O günden bu yana çocuğumuzu bekliyoruz. PKK ve HDP'nin belini kırarız, bu iş sona erir ve çocuklarımıza kavuşuruz. Bir daha anneler ve evlatlar yanmaz. İstediğimiz bu, Allah yardımcımız olsun. Hepimizin derdi aynı. Bu HDP'yi bitirirsek geleceğimizde güzel olacak, arkamızda Cumhurbaşkanımız ve güçlü devletimizle, milletimizin desteğiyle. İnsanların duyarlılığıyla inşallah çözüm olacak, umudumuz yüksek. Anneler gelsin korkmasınlar, birlik olalım, burada korkacak bir şey yok. Oğlum dik dur yıkılma, devlet ve annen arkanda, hiç kimseye kanma Allah'ımızın verdiği güç ile geleceğimizi kurtaracağız. PKK'yı sıfır edeceğiz, çocuklarımızı alacağız" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 34’üncü gününde





HDP'LİLER YALAN SÖYLÜYOR

İstanbul Arnavutköy'de, 2014'te "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek, evden çıkan ve bir daha dönmeyen oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan Şevket Bingöl, "HDP milletvekilleri, gelip, bize açıklama yapmıyor. Çocuklar HDP tarafından dağa götürüldü. Bize 'Niye oradasınız' diye soruyorlar. Biz çocuklarımız HDP tarafından götürüldüğü için buradayız. Onların götürdüğüne dair kanıtlarımız var. Bunlar yalan söylüyor. Artık yeter" dedi.

Teslim olan teröristler, HDP tarafından PKK'ya götürülmelerini anlattı



BUNLAR KANLA BESLENIYOR

Bir oğlu dağa kaçırılan, bir oğlu ise Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürüldüğü 6-8 Ekim olaylarından sonra tutuklanarak cezaevine konulan ve 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan 63 yaşındaki Remziye Akkoyun ise "Bunlar gençlerin kanıyla beslenmeden yapamıyorlar. 2014'te Kobani olaylarını kışkırttılar, onlarca insan öldü, benim de oğlum cezaevine girdi. 2 yıl sonra bu kez hendek, çukur olaylarını başlattılar. Sur'un mahalleleri yüzlerce gence mezar oldu. Çoluk çocuğumuzu kandırıp ellerine silah tutuşturdular. Gençler ya cezaevine, ya da mezara girdiler. Bunlar da onların sırtından zevk sefa içinde yaşıyorlar. Bu Allah'tan reva mı? Kocam seyyar satıcılık yapıyor. Akşama kadar ayakta dolaşıp poster, tablo satarak geçinmeye çalışıyoruz. Ne istiyorlar bizden. Biz kıt kanaat geçim derdine düşmüşüz, onlar çocuklarımızın kanı üzerinden hesaplar yapıyorlar. Bu partinin kapatılması gerekiyor. Benim acım, derdim bana yetmiyormuş gibi bir de burada oturuyorum diye beyefendiler rahatsız olup beni tehdit ediyorlar. Devletimizden gerekli desteği bize sağlayarak çocuklarımızın geri getirilmesi için bize yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi. Öte yandan dün aileleri 15 Temmuz gazisi Dr. Sezai Çelik, Yeşil Vadi Uluslararası Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup, iş adamı Fatih Oruç ve Sakarya'dan bir grup vatandaş ziyaret etti. 15 Temmuz gazisi Çelik "Bu anneleri ağlatanları, lanetliyoruz. Çözümü, cesur yüreklerin bir araya gelmesi ve milletin bu sesi duymasıdır" dedi.