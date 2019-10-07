Reis Bey’e AK Partili belediyeler sahip çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2 Eylül itibari ile kapılarını yeni sezona açtı. Ancak CHP'li Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey' adlı tiyatro eserlerini yeni sezonda repertuvardan çıkardı. İBB'nin sansürü üzerine AK Partili Sancaktepe Belediyesi'nden sonra Zeytinburnu Belediyesi de 'Reis Bey'i sahneleme kararı aldı. Zeytinburnu 2019-2020 Kültür ve Sanat Sezonu açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Benim müsteşarlığım dönemimde sahneye konan Reis Bey'i, bu yıl inşallah sahneye koymak istiyoruz" dedi.