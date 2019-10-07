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Son dakika: Etkisiz hale getirilen o terörist hakkında flaş detay!

Jandarma birliklerince 'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Beyan Dara olduğu belirlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 11:06
Son dakika: Etkisiz hale getirilen o terörist hakkında flaş detay!

İçişleri Bakanlığınca Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nde, 'turuncu' kategoride yer alan, 'Melsa' kod adlı Beyan Dara olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu 'Melsa' kod adlı Beyan Dara olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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Son dakika: Etkisiz hale getirilen o terörist hakkında flaş detay!
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