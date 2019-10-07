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Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! gelişmeleri yaşanıyor…

’de önceki gün yaşanan ve büyük tepki çeken Ürdünlü çocuğun tokatlanmasına dair soruşturmada yeni bir gelişmesi yaşandı. Sosyal medyada yayılan videoya büyük tepki gelirken, görüntülerdeki zanlı N.K. ile ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 7.10.2019 08:34
Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Son dakika gelişmeleri yaşanıyor…

Görüntülerdeki zanlı N.K, gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'konutunu terketmeme' şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Hürriyet'in haberine göre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı zanlının serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık zanlı için bu tedbirin yeterli olmadığını belirterek zanlının '(çocuğa karşı) kasten yaralama' ve 'mala zarar vermek' suçlarından tutuklanmasını istedi. İlgili Sulh Ceza hakimliği bu itirazı değerlendirerek yeniden karar verecek.

7.5 YIL HAPİS İSTENECEK

Zanlı N.K'ya atfedilen suçlamalar için Türk Ceza Kanunu toplam 7.5 (Yedi Buçuk) yıla kadar hapis öngörüyor. Eğer soruşturma aşamasında yeni suçlar ortaya çıkmazsa, zanlı hakkındaki iddianame de bu suçlamalarla hazırlanacak.

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Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Son dakika gelişmeleri yaşanıyor…
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