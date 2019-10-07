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Trump: 'de taraf tutmuyorum, Erdoğan'la çok iyi bir ilişkimiz var

ABD Başkanı , Cumhurbaşkanı ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, “’de kimsenin tarafını tutmuyorum” dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 23:56 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 00:23
Trump: Suriye'de taraf tutmuyorum, Erdoğan'la çok iyi bir ilişkimiz var

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasının imza töreninin ardından gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularını yanıtladı.

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Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu dile getiren Trump, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "iyi ilişkileri" olduğunu kaydetti.

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Trump, "Uzun yıllardır Suriye'deyiz. Suriye'deki görev kısa vadeli olmalıydı. Girip, çıkmamız gerekirdi." ifadesini kullandı.

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Trump: Suriye'de taraf tutmuyorum, Erdoğan'la çok iyi bir ilişkimiz var
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