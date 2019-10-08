9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

BUGÜN NELER OLDU

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Listede yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu Melsa kod adlı Beyan Dara olduğu ortaya çıktı. Diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çukurca'da meydana gelen araç kazasında ise Muhammed Sezgin Kotanoğlu isimli asker şehit oldu. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine de Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Resulayn ilçesinden yasa dışı olarak sınırı geçen 2 kadın terörist, Şanlıurfa Ceylanpınar'da yakalandı.