Adım adım izlendi nokta atışı vuruldu

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TSK ile MİT'in gerçekleştirdiği Kandil'e ortak hava operasyonunda kırmızı kategoride aranan terör örgütünün sözde kadın yapılanması YJA Star sorumlusu Ayfer Kordu etkisiz hale getirildi. "Bese Erzincan" kod adlı teröristin aynı zamanda örgütün çatı yapılanması KCK'nın konsey üyesi olduğu öğrenildi.Teröristin, 15 Haziran'da örgüte yakın bir TV kanalına telefonla bağlandığı öğrenildi. MİT Sinyal Analiz Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı'nın devreye girdiği bu anda, terörist izlenen sinyalden adım adım takibe alındı. Terörist ve iki korumasının 2 uçakla nokta atışı vurulduğu, harekât anının ise bölgedeki İHA'larca da görüntülendiği öğrenildi.Terörist Kordu'nun terör örgütüne 1980'li yılların sonunda katıldığı, Lübnan ve Suriye alanında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim aldığı ve örgütün kadın yapılanmasını oluşturan çekirdek kadroda yer aldığı, "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran ve "Sözder Avesta" kod adlı Nuriye Kesbir gibi üst düzey kadın teröristler dâhil tüm kadın teröristlerin eğitilmesi, görevlendirilmesi, örgütlenmesi ve yönlendirilmesinden sorumlu olduğu tespit edildi.