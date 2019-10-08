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nedir? Erdoğan'dan '' açıklaması nedir? Barış Pınarı son durum

Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen askeri operasyon gündemde trend başlıklar arasında yer aldı. Başkent Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde AK Parti kampında konuşma yapan Erdoğan, operasyon hakkında açıklamalarda bulundu. On binlerce vatandaş konu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken Harekatı hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Bu bağlamda ‘’ ?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. ABD ile 'ye havadan ve karadan yapılan devriyelerin yetersiz olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan "Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik." diyerek operasyonun sinyalini vermişti. Peki Barış Pınarı Harekatı nedir? Fıratın doğusuna operasyon başladı mı?

Giriş Tarihi: 8.10.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 09:23
Barış Pınarı Harekatı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış Pınarı' açıklaması nedir? Barış Pınarı son durum

Gündemde aranan başlıklar arasında yer alan nedir? Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen verilen isim olarak bilinen Barış Harekatı'nda olası bir harekâtta, çıkarma yapılacak ilk bölgelerin, Tel Abyad, Resulayn ve Ayn el Arap (Kobani) olması bekleniyor. Erdoğan, Fırat'ın doğusuna olası harekata ilişkin, "Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır." Dedi. Peki ? Fıratın doğusuna operasyon başladı mı?

BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR?

On binlerce vatandaş Harekatı hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Bu bağlamda '' Barış Pınarı Harekatı nedir?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. İşte tüm ayrıntılar

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Barış Pınarı Harekatı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış Pınarı' açıklaması nedir? Barış Pınarı son durum
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