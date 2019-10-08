Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da düzenlenen temel atma töreninde açıklamalarda bulundu

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Balkanların barış projesini hayata geçirmek için yoğun çaba harcadık.

Bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz.



Projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi konusunda Taşyapı'dan beklentimiz büyüktür.

Kültürel mirasımız ortak zenginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve iş birliğimizin abideleridir.

Bugün ayrıca Yeni Pazar yolunun temel atma töreninin gerçekleştireceğiz.

Sancak bölgesinin diğer bölgelere ulaşımını artıracak projelere destek verenlere teşekkür ediyorum.