Beyaz tülbentli anneler dayanışması

Terör örgütü PKK'nın zorla dağa götürdüğü çocuklarını gere alabilmek amacıyla Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelerin direnişi 35'inci gününe girerken, annelere destek ziyaretleri de sürüyor. Ağrı'dan gelen 146 kadın, evlat nöbetindeki annelere anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 35'inci gününde

CESARET SEMBOLÜ

Haysiyet ve cesaretin sembolü olarak bilinen beyaz tülbentlerini takan Ağrılı anneler, kendi imkanlarıyla 3 otobüs tutup Diyarbakır'a geldi. Otobüslerin önüne ise, "Beyaz Tülbentli Ağrılı Analar, 'Çocuğumu Geri Ver' Diyen Diyarbakır Analarının Yanında" yazılı pankart asıldı. Ağrılı anneler, bir ayı aşkın süredir oturma eylemi yapan ve çocuklarını geri isteyen gözü yaşlı anneleri ziyaret edip yanlarında olduklarını söylediler. Beyaz tülbentli annelerden Nazenin Kınat, oğlu Kenan Kınat'ın da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek, "PKK çocuklarımızı kaçırarak ölüm götürüyor. Burada oturan annelerin sesine ortak olmak için geldik. Terörün çocuklarımızı öldürmesine izin vermeyeceğiz. Analar, olarak bu direnişle çocuklarımızı PKK'nın elinden alacağız" dedi.



ALMANYA'DAN ZİYARET

Bu arada Kars'tan sivil toplum kuruluşları ile kanaat önderlerinin yer aldığı 41 kişilik heyet de annelere destek ziyaretinde bulundu. Almanya'dan bir gezi kapsamında Diyarbakır'a gelen çoğu kadın 20 kişilik grup ise anneleri ziyaret etti. Sevgi Polat, eylemi görünce geziyi iptal edip annelere destek vermek istediklerini söyledi.



"ÜZÜNTÜDEN FELÇ GEÇİRDİM"

İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen ve 4 yıl önce kaçırılan oğlu Erkan (23) için 20 Eylül'den beri oturma eylemi yapan Bitlisli Fahrettin Akkuş, "Oğlum 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldı. Nasıl götürdüler, farkına varmadım. Onların elinden koparmak için çok mücadele ettim. Bitlis'in Hizan ilçesinde olduğunu öğrenip, oraya gittim. 'Bana evladımı geri verin, tek oğlum' dedim. Oğlumun orada olduğunu ama vermeyeceklerini söylediler. O üzüntüyle felç geçirdim. Şu anda ilaçlarla yaşıyorum. Ama vazgeçmedim, Erkan'ım gelene kadar buradan ayrılmayacağım" dedi.