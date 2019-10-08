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kullanıcısı eski astsubaya hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () kriptolu haberleşme programı 'u kullandığı iddiasıyla yargılanan eski astsubay Eyüp Topaloğlu'na, 9 yıl hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 17:45 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 18:06
ByLock kullanıcısı eski astsubaya hapis cezası

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Topaloğlu katılmazken avukatı hazır bulundu.

Esasa ilişkin beyanda bulunan sanık avukatı, atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, Topaloğlu'nun beraatine karar verilmesini talep etti.

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Müzakere arasından sonra hükmü açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, Topaloğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verildiğini bildirdi.

Mahkeme, ilk savunmalarından sonra duruşmalara katılmayan Topaloğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

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ByLock kullanıcısı eski astsubaya hapis cezası
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