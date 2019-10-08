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Diplomatik ilişkilerde 140’ıncı yıl gururu

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Diplomatik ilişkilerde 140’ıncı yıl gururu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından başkent Belgrad'da resmi törenle karşılandı. Sırbistan Sarayı'ndaki resmi törende, Erdoğan ile Vucic'in yerlerini almalarının ardından, top atışları eşliğinde iki ülke milli marşları dinlendi. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Vucic, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Erdoğan ve Vucic, törenin ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 140'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Sırbistan Devlet Arşivlerindeki belge ve fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
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Diplomatik ilişkilerde 140’ıncı yıl gururu
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