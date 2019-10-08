Emine Erdoğan’ın şefkat eli Belgradlı çocuklara uzandı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin Sıfır Atık Projesini hayata geçiren ilk yurtdışı misyonu olan Belgrad Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan daha sonra Dr. Vokan Cupic Çocuk Hastanesi'ni ziyaret etti. TİKA tarafından hastaneye bağışlanan ambulansın anahtar teslim törenine katılan Emine Erdoğan, Türkiye'nin sağlık hizmetlerine 'önce insan' felsefesini merkeze aldığını vurguladı. Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklarla bir araya gelen Emine Erdoğan, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun doğum gününü de kutladı. Emine Erdoğan'a, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in eşi Tamara Vucic, Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar eşlik etti.