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şüphelisi 2 eski öğretmen sınırda yakalandı

'de, yasa dışı yollardan 'a geçmek isteyen / şüphelisi 2 eski öğretmen, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 17:46
FETÖ şüphelisi 2 eski öğretmen sınırda yakalandı

Edirne merkeze bağlı Bosna köyünde, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı.

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Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan eski öğretmenler S.Ş. ve H.N.T. oldukları belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

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FETÖ şüphelisi 2 eski öğretmen sınırda yakalandı
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