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Kılıçdaroğlu: Tezkereye evet diyeceğiz

Genel Başkanı , sınır ötesine asker gönderme tezkeresiyle ilgili, "Tezkere bugün Meclis'te görüşülecek. Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana 'evet' diyeceğiz" dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 16:56
Kılıçdaroğlu: Tezkereye evet diyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu esnaf, sanayici, çiftçinin geçinemediğini, vatandaşların maddi sıkıntılar yaşadığını, işsizliğin en üst seviyelerde olduğunu söyledi.

"TEZKEREYE EVET DİYECEĞİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinin ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırılarını bertaraf etmek amacıyla TSK'nın yurt dışına gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin, "Tezkere bugün görüşülecek. Oradaki askerlerin burnunun kanamaması için içimiz yana yana evet diyeceğiz." diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu: Tezkereye evet diyeceğiz
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