Kılıçdaroğlu: Tezkereye evet diyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu esnaf, sanayici, çiftçinin geçinemediğini, vatandaşların maddi sıkıntılar yaşadığını, işsizliğin en üst seviyelerde olduğunu söyledi.

"TEZKEREYE EVET DİYECEĞİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinin ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırılarını bertaraf etmek amacıyla TSK'nın yurt dışına gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin, "Tezkere bugün görüşülecek. Oradaki askerlerin burnunun kanamaması için içimiz yana yana evet diyeceğiz." diye konuştu.