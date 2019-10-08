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Mağdur işçiler adalet için yürüdü

BARIŞ SAVAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019
Mağdur işçiler adalet için yürüdü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN gibi şirketlerdeki işlerinden SMS ile çıkartılan işçilerin 28 Ağustos'ta İBB önünde başlattığı protestolar 41'inci gününe girdi. İşçiler dün de ellerinde dövizlerle, davul çalarak Saraçhane'den Vezneciler metro istasyonuna kadar yürüdü. İşçiler İBB ana hizmet binası önünden geçerken katıldığı bir televizyon programında 'sürekli davul çalıyorlar böyle eylem mi olur' diyerek işçileri eleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'Her şey böyle mi güzel olacak' sloganı attı. İşçilere çevredeki esnaf alkışlarla, yoldan geçen araç sürücüleri ise korna çalarak destek verdi. Mağdur işçilerden Sadettin Özgün "İntikam almak için vatandaşın taleplerine hizmet eden garibanları kullanmasınlar. Haklı bekleyişimizi sonlandırmayacağız" dedi.
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Mağdur işçiler adalet için yürüdü
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