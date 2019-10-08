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merkezli 6 ildeki operasyonu

'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 10:49
Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Mardin, Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan D.K, J.O.H, M.T, İ.G, S.A, M.E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.K. ile S.A. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle 4 Ekim'de haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alınmıştı.

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Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu
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