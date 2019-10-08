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'de 2 şüphelisine tutuklama

merkezli 6 ildeki / operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 11:49

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada; kent merkezli Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda D.K., J.O.H., M.T., İ.G., S.A. ve M.E.T. gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden D.K. ile S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. J.O.H., M.T., İ.G. ve M.E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mardin'de 2 FETÖ şüphelisine tutuklama
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