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'den Fırat'ın doğusuna operasyona destek açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı ’den Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili hükümete destek açıklaması geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, "Sayın Erdoğan'a çağrımız; Fırat’ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır. Milletin de bizim de beklentimiz budur.” şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 8.10.2019 14:27

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilmesi planlanan operasyona ilişkin açıklama geldi. Operasyona destek verdiklerini belirten Akşener, "Trump'ın hadsizliğine en net ve en uygun cevabın, Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yarmak olacağını vurgulayan İYİ Parti Genel Başkanı, "Milletimizin de bizim de beklentimiz budur.

"BİZ ASKERİMİZİN DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Trump'ın 'koşullarını ben belirledim, sadece DEAİ ile savaşabilirsiniz' hadsizliğini, mutlaka YPG, PKK ve PYD'yi oradan atarak tersine çevirmek zorundasınız. Trump'ın bu hadsiz sözlerini yüzüne vurmak zorundasınız. Biz askerimizin devletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener'den Fırat'ın doğusuna operasyona destek açıklaması
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