Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > PKK yaktı, devlet yaptı

yaktı, devlet yaptı

'te, 6-8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında 'lı teröristlerin yaktığı halk eğitim merkezi, yeniden inşa edilerek, gençlerin hizmetine açıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 11:02
PKK yaktı, devlet yaptı

Siirt'te 5 yıl önce 6-8 Ekim olayları sırasında Halk Eğitim Merkezi, PKK'lı teröristlerce yağmalandıktan sonra ateşe verilerek, yakıldı. Kullanılamaz hale gelen halk eğitim merkezi, 14 milyon TL'lik yatırımla yeniden inşa edildi. Binanın resmi açılışının Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılması beklenirken Siirt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Sıraç Batur, şunları söyledi:

TAM DONANIMLI BİNA

"Halk eğitim merkezimiz 2015 yılında terör örgütü tarafından kundaklandı. Ciddi anlamda hasar gören binamız kullanılamaz hale gelmişti. Devletimiz sağ olsun. 2017 yılında binanın temeli yeniden atıldı. Bu süreçte değişik merkezlerde hizmet verdik. Yeni hizmet binamıza geçtik. Yeniden onlarca insana hizmet vermeye başladık. Tam donanımlı binamızda, 700 kişilik konferans salonu ve atölyeler ile hizmet üreteceğiz. Teröristler, daha önceki binamızda, yıllarca eğitim görmüş orada tiyatro yapmış herhangi bir kursa gelmiş vatandaşlarımızın sadece belgelerini yakmadılar, onların tarihini, geçmişini de yakıtılar."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK yaktı, devlet yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN