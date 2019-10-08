Selahattin Demirtaş’a 1 yıl 3 ay hapis cezası

BUGÜN NELER OLDU

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 27 Aralık 2013'te Şırnak'taki aday tanıtım toplantısında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri açılması ve bölücü örgüt lehine slogan atılması gerekçesiyle açılan dava kapsamında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına Edirne'deki cezaevinde tutuklu olan Demirtaş katılmadı, salonda avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları, Demirtaş'ın beraati yönünde karar verilmesini talep etti. Demirtaş'ın verilen ceza, Türk Ceza Kanunu'nun 51. maddesi gereğince ertelendi.