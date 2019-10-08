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Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 16:45
Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve askeri personel taşıyan 5 otobüslük konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

İlçe girişinde konvoyu karşılayan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulunarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar", "Sonuna kadar sizinleyiz" şeklinde tezahüratta bulundu.

Askeri personel ise vatandaşlara el salladı.

Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi
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