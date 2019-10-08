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Son Dakika: Dışişleri'nden 'ya Öcalan tepkisi!

, 'nın Berceto ilçesinde terörist başı Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmesini şiddetle kınadı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 17:25
Son Dakika: Dışişleri'nden İtalya'ya Öcalan tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada;

"İtalya'nın Emilia Romagna Bölgesi'nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi'nce 5 Ekim 2019 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz.

40 bini aşkın masum insanı hunharca katletmiş ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın elebaşını meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani Bakanlığımıza çağırılarak, konuya ilişkin tepkimiz iletilmiştir." denildi.

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Son Dakika: Dışişleri'nden İtalya'ya Öcalan tepkisi!
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