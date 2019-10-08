Son Dakika Haberi: Vapurdaki iğrenç olayın ardından o zanlı gözaltına alındı!

İstanbul Kadıköy'de cinsel organını çıkartarak kadın yolcuları taciz eden sapık yakalandı. Suçunu itiraf eden sapığın geçmişte 1'i çocuk istismarı, 1'i de rahatsız etme suçundan kaydı olduğu öne sürüldü.

İstanbul Polisi, Kadıköy'de vapurda bir kadın vatandaşın çektiği kamera görüntüleri üzerine soruşturma başlattı. Karaköy ile Kadıköy seferi yapan vapurda cinsel organını çıkartarak kadın yolcuları taciz eden ve kadın bir yolcu tarafından cep telefonuyla videoya alınan sapık yakalandı. İddialara göre; Çayırova'da gözaltına alınan 32 yaşındaki şüpheli Rıza Eser ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Eser'in geçmişte 1'i çocuk istismarı, 1'i de rahatsız etme suçundan kaydı olduğu öne sürüldü.