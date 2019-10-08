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Son Dakika Haberi: Vapurdaki iğrenç olayın ardından o zanlı gözaltına alındı!

Edinilen son dakika bilgisine göre, - Karaköy vapurunda hukukçu Zeliha Milli’yi taciz eden 31 yaşındaki Rıza E. Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ve Çayırova ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla ’nin Çayırova ilçesinde yakalandı.

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 15:33

İstanbul Kadıköy'de cinsel organını çıkartarak kadın yolcuları taciz eden sapık yakalandı. Suçunu itiraf eden sapığın geçmişte 1'i çocuk istismarı, 1'i de rahatsız etme suçundan kaydı olduğu öne sürüldü.

İstanbul Polisi, Kadıköy'de vapurda bir kadın vatandaşın çektiği kamera görüntüleri üzerine soruşturma başlattı. Karaköy ile Kadıköy seferi yapan vapurda cinsel organını çıkartarak kadın yolcuları taciz eden ve kadın bir yolcu tarafından cep telefonuyla videoya alınan sapık yakalandı. İddialara göre; Çayırova'da gözaltına alınan 32 yaşındaki şüpheli Rıza Eser ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Eser'in geçmişte 1'i çocuk istismarı, 1'i de rahatsız etme suçundan kaydı olduğu öne sürüldü.

Son dakika: Türkiye'yi sarsan olayın görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...

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Son Dakika Haberi: Vapurdaki iğrenç olayın ardından o zanlı gözaltına alındı!
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