Ülkemizin bekasını sağlamaya kararlıyız

Harekât ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemektedir. Türkiye'nin işgal ya da demografiyi değişştirme niyeti yok tur. İki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak" açıklaması yaptı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Suriye krizinin çözümünde ve diğer sorunlarda Suriye'nin toprak bütünlüğü başlangıç noktasıdır. Türk meslektaşlarımızın her durumda, her şeyden önce bu ön koşula bağlı kalacağını umuyoruz. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyoruz ve kabul ediyoruz. Suriye topraklarına sığınabilecek terör unsurlarına karşı koymayı kastediyoruz. Tekrar ediyorum: Her şeyden önce Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini söylüyoruz. Rusya ve Türkiye arasında askeri ve istihbarat konusunda temaslar yoğun ve düzenli bir özellik taşıyor" diye konuştu.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım koordinatörü Panos Moumtzis "Türkiye ile koonrinasyon içindeyiz. Türkiye insani konularda bize güvence verdi. Türk halkı Suriyeliler'e saygı duyuyor" dedi. Avrupa Birliği (AB), Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijcancic ise "AB, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anlamakla beraber, krizin siyasi yollarla çözülebileceğini ifade ediyor" dedi. AAIrak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 30 Ekim'den itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tezkerede, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda bir güvenli bölge tesisine yönelik faaliyetlerin devam ettirildiğine yer verildi. Ayrıca Türkiye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde güvenliğin sağlanması için yükümlülükler üstlendiği kaydedildi.