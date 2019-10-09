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3 yıl önce 'ye giderek adına savaştığı öne sürülen zanlı 'da yakalanıp 'ya getirildi

2016 yılında 'ye giderek terör örgütü adına savaştığı öne sürülen ve 'da yakalanarak 'ya getirilen zanlı tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 10:11
3 yıl önce Suriye'ye giderek DEAŞ adına savaştığı öne sürülen zanlı Şanlıurfa'da yakalanıp Adana'ya getirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.D. (25) isimli şahsın 2016 yılında Suriye'ye giderek burada terör örgütü DEAŞ adına savaştığının belirlenmesi ve yakalama kararı çıkartılması üzerine harekete geçti. Şahsın yakalanması için bütün illere de bilgi verildi. Bu sırada zanlı Şanlıurfa'da uygulama noktasında polisin dikkati sayesinde yakalandı. Zanlı, Adana Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Zanlının sorgusunda DEAŞ terör örgütüyle bağı olmadığını ileri sürdüğü ancak kendisiyle Suriye'de DEAŞ adına savaşan bir başka kişinin 2016 yılından bu yana Suriye'ye gidip geldiğini, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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3 yıl önce Suriye'ye giderek DEAŞ adına savaştığı öne sürülen zanlı Şanlıurfa'da yakalanıp Adana'ya getirildi
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