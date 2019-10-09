A Haber Canlı yayın İzle! Barış Pınarı Harekâtı’nı A Haber ile takip et

Barış Pınarı Harekâtı az önce Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla resmen başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri; Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı operasyona başladılar. Operasyonu Ahaber'den canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar 'A Haber canlı izle' seçeneğini aratıyorlar. Sabah.com.tr olarak AHABER canlı izle seçeneğini sizler için hazırladık.

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"GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURACAĞIZ"

Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız" dedi.

Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği harekat uluslararası basında da son dakika kodu ile duyuruldu.

REUTERS: YPG'YE AİT MÜHİMMAT DEPOLARI VURULDU

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, F-16'lar YPG/PKK'ya ait mühimmat depolarını vurdu.

ABD BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi'ne Barış Pınarı harekatıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Gelen son dakika bilgisine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, harekatın uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.