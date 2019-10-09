BUGÜN NELER OLDU

TSK, Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi planladığı operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Suriye topraklarında bulunan Tel Abyad-Resulayn arasında bulunan 100 kilometrelik hattaki ABD'ye ait askeri noktalarda da ABD ve koalisyon askerleri çekilmeye başladı. ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada Türkiye'nin operasyon yapacağı alanda bulunan 50 ABD askerinin bölgeden ayrıldığını söyledi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ise askeri teçhizat ve personel sevkıyatı hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar da konvoyların geçişi sırasında askerlere sevgi gösterisinde bulunuyor. Akçakale girişinde komandoları taşıyan otobüsün önünü kesen grup 'Ayağınıza taş değmesin' diyerek Mehmetçik için dua etti. Asker selamı yapan halka askerler de selamla karşılık verdi.Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden harekatla ilgi açıklama yaptı. Binlerce beğeni alan bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD-YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır."