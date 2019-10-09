Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Barış Pınarı Harekatı nedir? Operasyon başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı açıklaması

nedir? Operasyon başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dakika açıklamasına göre 'nın başladığı duyuruldu. On binlerce vatandaşın merak ettiği Fırat’ın doğusuna başlayan harekat olarak adlandırıldı. Fırat'ın doğusunda hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. En son yapılan açıklamada Başkan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/ ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" ifadelerini kullandı. Peki , neleri kapsıyor?

Giriş Tarihi: 9.10.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 17:12
Barış Pınarı Harekatı nedir? Operasyon başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı açıklaması

Fırat'ın doğusuna yapılan olarak nitelendirilen başladı. Fırat'ın doğusunda hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/ ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Peki , neleri kapsıyor?

BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARIŞ PINARI AÇIKLAMASI!

Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı resmen başladı.

Harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Twitter'dan duyurdu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Barış Pınarı Harekatı nedir? Operasyon başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN