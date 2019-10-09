Barış Pınarı Harekatı nedir? Operasyon başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı açıklaması

Fırat'ın doğusuna yapılan askeri operasyon olarak nitelendirilen Barış Pınarı Harekatı başladı. Fırat'ın doğusunda hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan Barış Pınarı açıklamasında şunları kaydetti "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Peki Barış Pınarı Harekatı nedir, neleri kapsıyor?
BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARIŞ PINARI AÇIKLAMASI!
Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı resmen başladı.
Harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan duyurdu.