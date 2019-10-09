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nereye yapılıyor? Fırat'ın doğusu neresi ve nerede? İşte Barış Pınarı Harekatı'nın detayları

Günlerdir merakla beklenilen resmen başladı. Başkan Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını duyururken Türk jetleri ve obüsleri de 'ı bombalıyor. Bölgeden yoğun dumanlar gelirken Barış Pınarı Harekatı hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Barış Pınarı Harekatı nereye yapılıyor ve Fırat'ın doğusu neresi?' sorusu ile 'Tel Abyad nerede?' sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, Fırat'ın doğusu neresi? Tel Abyad nerede? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 9.10.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 17:11
Barış Pınarı Harekatı nereye yapılıyor? Fırat'ın doğusu neresi ve Tel Abyad nerede? İşte Barış Pınarı Harekatı'nın detayları

Edinilen son dakika bilgisine göre, 9 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 16.00 itibariyle Fırat'ın doğusuna resmen başladı. Başkan Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden harekatın başladığını duyururken, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" ifadelerini kullandı. Obüsler tarafından vurulurken YPG mevzileri yok edildi. Türk jetleri de bölgede bombalamalar yaptı.

BARIŞ PINARI HAREKATI NEREYE YAPILIR? FIRAT'IN DOĞUSU NERESİ, TEL ABYAD NEREDE?

Durum böyle olunca, Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar da, 'Fırat'ın doğusu neresi ve Tel Abyad nerede?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haberimizin detaylarından Barış Pınarı Harekatı'nın nereye yapıldığı hakkında bilgi edinebilir; Fırat'ın doğusu ile Tel Abyad'ın nerede olduğunu ve tüm son dakika bilgilerini öğrenebilirsiniz. öğrenebilirsiniz.

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Barış Pınarı Harekatı nereye yapılıyor? Fırat'ın doğusu neresi ve Tel Abyad nerede? İşte Barış Pınarı Harekatı'nın detayları
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