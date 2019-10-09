Barış Pınarı Harekatı nereye yapılıyor? Fırat'ın doğusu neresi ve Tel Abyad nerede? İşte Barış Pınarı Harekatı'nın detayları

Edinilen son dakika bilgisine göre, 9 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 16.00 itibariyle Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı resmen başladı. Başkan Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden harekatın başladığını duyururken, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" ifadelerini kullandı. Obüsler tarafından Tel Abyad vurulurken YPG mevzileri yok edildi. Türk jetleri de bölgede bombalamalar yaptı.

BARIŞ PINARI HAREKATI NEREYE YAPILIR? FIRAT'IN DOĞUSU NERESİ, TEL ABYAD NEREDE?

Durum böyle olunca, Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar da, 'Fırat'ın doğusu neresi ve Tel Abyad nerede?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haberimizin detaylarından Barış Pınarı Harekatı'nın nereye yapıldığı hakkında bilgi edinebilir; Fırat'ın doğusu ile Tel Abyad'ın nerede olduğunu ve tüm son dakika bilgilerini öğrenebilirsiniz. öğrenebilirsiniz.

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