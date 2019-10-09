Başkan Erdoğan Barış Pınarı Harekatının emrini böyle verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkomutan sıfatıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi.
O ANLAR TARİHE BÖYLE GEÇTİ
Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı emrini verdiği anlar fotoğraf karelerine böyle yansıdı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdiği ana ilişkin görseller, sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Erdoğan, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması direktifini, telefonla görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'a verdi. Erdoğan'ın Akar'la telefonla konuştuğu ve bilgi alarak harekatın başlaması emrini verdiği ana ilişkin görseller, Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi." ifadeleri kullanıldı.