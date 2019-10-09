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Başkan Erdoğan olarak paylaştı! Barış Pınarı Harekatı başladı! F-16'lar terör hedeflerini bombalıyor...

70 milyon Türk vatandaşının beklediği haberi geldi! Türk Silahlı Kuvvetleri; 'nin kuzeyinde PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı operasyona başladı! Barış Pınarı Harekatının başladığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan twitter hesabından açıkladı. ABD'nin Tel Abyad ve Rasulayn'daki üslerini boşaltmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'taki terör örgütlerinin merkezlerini bombaladı! İşte son dakika gelişmeleri ve Barış Pınar Operasyonunun detayları...

Giriş Tarihi: 9.10.2019 16:40 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 16:40
Başkan Erdoğan son dakika olarak paylaştı! Barış Pınarı Harekatı başladı! F-16'lar terör hedeflerini bombalıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasında bulundu. Erdoğan, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır'' ifadelerini kullandı. An itibariyle Türk jetleri YPG mevzilerini bombalamaya başladı. ile ilgili yaşanan tüm sıcak gelişmeleri anbean buradan takip edebilirsiniz.

BARIŞ PINARI OPERASYONU BAŞLADI

Resulayn'da peş peşe patlama seslerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da son dakika açıklaması geldi. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın resmen başlatıldığını açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!

ERDOĞAN'DAN BİR TWEET DAHA!

#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.

TEL ABYAD BOMBALANDI! O ANLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Başkan Erdoğan son dakika olarak paylaştı! Barış Pınarı Harekatı başladı! F-16'lar terör hedeflerini bombalıyor...
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