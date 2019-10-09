Çakır’ın hakaret davası gergin başladı

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Beşiktaş'taki bir kafede başörtülü kadın müşterilere hakare edip aşağılayan oyuncu Deniz Çakır dün hakim karşısına çıktı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Deniz Çakır'ın sabıkası olmadığını söylemesi üzerine hakim, başka bir asliye ceza mahkemesinde sabıkasının göründüğünü söyledi. Çakır ise o davanın trafikle ilgili olduğunu öne sürdü. Müşteki avukatları sanık Çakır'ın savunmasını avukatının yanında yapması, müştekilerin sanık kürsüsünün arkasındaki koltuklarda oturtulması gerekçesiyle hakimin reddini talep etti. Bunun üzerine, dava dosyası İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Çakır hakkında "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 1 yıl hapis cezası isteniyor.