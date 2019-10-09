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Çakır’ın hakaret davası gergin başladı

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019
Çakır’ın hakaret davası gergin başladı
İstanbul Beşiktaş'taki bir kafede başörtülü kadın müşterilere hakare edip aşağılayan oyuncu Deniz Çakır dün hakim karşısına çıktı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Deniz Çakır'ın sabıkası olmadığını söylemesi üzerine hakim, başka bir asliye ceza mahkemesinde sabıkasının göründüğünü söyledi. Çakır ise o davanın trafikle ilgili olduğunu öne sürdü. Müşteki avukatları sanık Çakır'ın savunmasını avukatının yanında yapması, müştekilerin sanık kürsüsünün arkasındaki koltuklarda oturtulması gerekçesiyle hakimin reddini talep etti. Bunun üzerine, dava dosyası İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Çakır hakkında "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 1 yıl hapis cezası isteniyor.
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Çakır’ın hakaret davası gergin başladı
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