Emine Erdoğan 441 yıllık çeşmeyi açtı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan'a Sırbistan ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı ve TİKA tarafından restore edilen 441 yıllık çeşmenin açılışına katıldı. Ayrıca Kalemeydan'da, Sırbistan'ın ilk kadın mimarı Jelisaveta Nacic'in 1903'te inşa ettiği ve yine TİKA tarafından restore edilen Küçük Merdivenler hakkında da bilgi aldı. Türk Haftası Programı kapsamında Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi'ni gezen Emine Erdoğan, bitkisel çay ve kremler üreten Bitkisel İlaçlar Enstitüsü'ni de ziyaret etti. Erdoğan'a, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in eşi Tamara Vucic, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş eşlik etti.