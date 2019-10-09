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'nün kripto yapılanması davasında karar

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () "kripto yapılanması"na yönelik dava kapsamında yargılanan 17 sanık, "örgüt üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 14:36
FETÖ'nün kripto yapılanması davasında karar

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Burhan U, örgüt ile ilgisinin olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Tutuksuz sanık Süleyman Ö. ise iddianamede isnat adilen suçların asılsız olduğunu, himmet adı altında kimseye yardım etmediğini iddia etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların suçlarının sabit olduğunu, cezalandırılmaları için yeterli delillerin bulunduğunu belirtti.

Mahkeme, sanıklar Burhan U, Cumali B, Cumali K, Durmuş G, Ekrem B, Hakan K, Halil K, İlker Ö, Murat T, Ömer B, Ramazan E, Ömer E, Ramazan Ş, Serdar B, Sinan Y, Süleyman Ö. ve Veli M'ye "örgüt üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10'ar ay hapis cezası verdi.

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FETÖ'nün kripto yapılanması davasında karar
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